Путин: Уверенность в вакцине должна быть абсолютной

Президент РФ Владимир Путин назвал два основных требования к создаваемым в России вакцинам от коронавируса. Они должны быть эффективными и безопасными. Об этом глава государства сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

— Ключевыми требованиями к вакцине являются её доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной, — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что именно из этого будут исходить, принимая дальнейшее решение по вакцинации от коронавируса.

Путин также добавил, что наработок по вакцине гораздо больше, чем сообщается в средствах массовой информации.