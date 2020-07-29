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Путин: Уверенность в вакцине должна быть абсолютной

Президент рассказал, что наработок по таким препаратам больше, чем сообщается в СМИ.

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Президент РФ Владимир Путин назвал два основных требования к создаваемым в России вакцинам от коронавируса. Они должны быть эффективными и безопасными. Об этом глава государства сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Ключевыми требованиями к вакцине являются её доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной, — сказал Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что пока не время расслабляться и забывать про рекомендации врачей.

Президент отметил, что именно из этого будут исходить, принимая дальнейшее решение по вакцинации от коронавируса.

Путин также добавил, что наработок по вакцине гораздо больше, чем сообщается в средствах массовой информации.

Глава государства назвал самоотверженной работу российских медиков во время эпидемии.

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