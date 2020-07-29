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Путин назвал самоотверженной работу медиков во время эпидемии коронавируса

Глава государства отметил, что им удалось спасти сотни тысяч жизней.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин

В период эпидемии коронавирусной инфекции система здравоохранения России сработала слаженно, благодаря чему удалось спасти сотни тысяч людей. Об этом сегодня в ходе рабочего совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявил президент России Владимир Путин.

Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны, — сказал Путин.

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Число новых случаев CoViD-19 в стране растёт в среднем на 0,7% в сутки.

Президент отметил, что это далось России "не без боя", но тем не менее, учитывая беспрецедентность ситуации, российское здравоохранение справилось с поставленной задачей и отразило натиск эпидемии заболевания.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной и "может качнуться в любую сторону".

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