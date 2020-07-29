Путин назвал самоотверженной работу медиков во время эпидемии коронавируса

В период эпидемии коронавирусной инфекции система здравоохранения России сработала слаженно, благодаря чему удалось спасти сотни тысяч людей. Об этом сегодня в ходе рабочего совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявил президент России Владимир Путин.

— Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны, — сказал Путин.

Президент отметил, что это далось России "не без боя", но тем не менее, учитывая беспрецедентность ситуации, российское здравоохранение справилось с поставленной задачей и отразило натиск эпидемии заболевания.