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Голикова рассказала, когда начнётся производство двух вакцин от коронавируса

Одну их них разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вторую — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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Промышленное производство разработанной НИЦ им. Гамалеи вакцины от коронавируса планируется в сентябре, а разработанной центром "Вектор" — в октябре. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Наибольшую перспективу имеют две вакцины. Одна разработана НИЦ имени Гамалеи Минздрава. В августе планируется её государственная регистрация... Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре. Ещё одна вакцина разработана центром "Вектор" Роспотребнадзора. Завершение исследований планируется в сентябре, тогда же и госрегистрация. Первую партию планируется произвести в октябре, — отметила Голикова.

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Российским специалистам помогли технологические платформы, использовавшиеся при создании другого препарата.

Напомним, ранее НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ провели клинические испытания первой российской вакцины от CoViD-19. Препарат ввели двум группам добровольцев. Их выписали 15 и 20 июля, соответственно, все они чувствуют себя хорошо, у всех сформировался иммунитет.

А 28 июля в России начались испытания вакцины центра "Вектор". Всего добровольцев будет пятеро, первому из них уже сделали прививку, он также чувствует себя хорошо. Следующий доброволец получит вакцину 30 июля, а остальные также с интервалом в 72 часа.

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