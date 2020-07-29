Голикова рассказала, когда начнётся производство двух вакцин от коронавируса

Промышленное производство разработанной НИЦ им. Гамалеи вакцины от коронавируса планируется в сентябре, а разработанной центром "Вектор" — в октябре. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

— Наибольшую перспективу имеют две вакцины. Одна разработана НИЦ имени Гамалеи Минздрава. В августе планируется её государственная регистрация... Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре. Ещё одна вакцина разработана центром "Вектор" Роспотребнадзора. Завершение исследований планируется в сентябре, тогда же и госрегистрация. Первую партию планируется произвести в октябре, — отметила Голикова.

Напомним, ранее НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ провели клинические испытания первой российской вакцины от CoViD-19. Препарат ввели двум группам добровольцев. Их выписали 15 и 20 июля, соответственно, все они чувствуют себя хорошо, у всех сформировался иммунитет.