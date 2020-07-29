Путин призвал сделать всё, чтобы избежать повторного введения ограничений

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране призвал сделать всё, чтобы не допустить повторного введения режима ограничений из-за коронавируса.

— По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса (осенью) также может обостриться... Необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных. Чтобы школы, детсады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, привычном для людей режиме, — подчеркнул глава государства.

При этом он добавил, что сейчас в целом обстановка стабилизируется, регионы выходят из режима вынужденных ограничений, и эту работу необходимо продолжать, принимая при этом взвешенные решения.