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Девушка "восстала из мертвых" спустя 3 дня, как её сердце перестало биться

23-летняя китаянка чуть не попрощалась с жизнью, когда у неё остановилось сердце. Но благодаря врачам и современным технологиям девушку удалось спасти.

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Фото © Global Times

Global Times сообщает, что пациентка совсем не следила за своим здоровьем. Регулярные бессонные ночи довели до того, что её иммунитет сильно упал. Из-за этого девушка умудрилась простудиться в середине июля. Болезнь привела к фульминантному миокардиту, который в свою очередь вызвал кардиогенный шок. Сердце девушки перестало биться. Ещё несколько десятилетий назад такая ситуация обозначала бы летальный исход, но у китайских врачей было решение.

Фото © Global Times

Для насыщения крови кислородом девушку подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Это помогло обеспечить деятельность сердца и поддержать дыхание. В таком состоянии пациентка провела целых три дня, и всё это время она была в сознании и даже отправляла сообщения своим друзьям, хвастаясь, в каком чудном состоянии она сейчас находится.

Фото © Global Times

Новость о китаянке быстро разлетелась по всем соцсетям Азии и, похоже, оказала профилактический эффект. В комментариях пользователи начали писать, что теперь никогда не будут пренебрегать сном, чтобы не оказаться на месте пациентки, которая лишь чудом оказалась жива.

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