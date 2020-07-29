Девушка "восстала из мертвых" спустя 3 дня, как её сердце перестало биться

Global Times сообщает, что пациентка совсем не следила за своим здоровьем. Регулярные бессонные ночи довели до того, что её иммунитет сильно упал. Из-за этого девушка умудрилась простудиться в середине июля. Болезнь привела к фульминантному миокардиту, который в свою очередь вызвал кардиогенный шок. Сердце девушки перестало биться. Ещё несколько десятилетий назад такая ситуация обозначала бы летальный исход, но у китайских врачей было решение.

Фото © Global Times

Для насыщения крови кислородом девушку подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Это помогло обеспечить деятельность сердца и поддержать дыхание. В таком состоянии пациентка провела целых три дня, и всё это время она была в сознании и даже отправляла сообщения своим друзьям, хвастаясь, в каком чудном состоянии она сейчас находится.

Фото © Global Times