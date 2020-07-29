"Я лежала и думала — только не убей меня". Алёна Водонаева призналась, что в 14 лет её изнасиловали

Популярная 38-летняя журналистка и блогерша Алёна Водонаева записала интервью для сервиса Premier, где поделилась многими личными историями. Телеведущая заявила, что устала где-то врать, а где-то оправдываться, и хочет, чтобы все наконец-то узнали настоящую Алёну. К настоящему времени модель многого добилась — стала популярна, завела свой блог на YouTube, а её авторскую колонку читали многие миллионы. Но не всегда женщина была так дерзка и уверена в себе.
Алёна рассказала, как ещё в Тюмени к ней подошёл взрослый мужчина. Он говорил очень воспитанно и был хорошо одет, а журналистке на тот момент было всего 14 лет, поэтому она легко поверила всем его словам. Незнакомец предложил подвезти её до дома, и девочка согласилась. Уже в машине на середине пути она поняла, что едут они не туда, и заподозрила нехорошее. Но закатывать истерики она не стала, опасаясь, что это лишь разозлит мужчину.
Я молчала всю дорогу, подумала, что нужно вести себя тихо и сделать всё, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Это были 90-е, город Тюмень. Он взял меня за руку, и мы поднялись в квартиру. Он сказал: сейчас я сделаю тебе то, о чём мечтают все женщины. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом и потом лишил меня девственности. Я даже не помню, было ли мне больно, потому что мне было так страшно. Я лежала и думала: только не убей меня. Я должна вернуться домой
Алёна Водонаева
Но на этом неприятные истории не закончились. В интервью журналистка призналась, что не может иметь детей. Ещё в браке с мужем Алексеем Малакеевым она пережила три внематочные беременности, которые привели к удалению одной из маточных труб. К счастью, ей удалось родить сына Богдана, но брак это, к сожалению, не спасло.