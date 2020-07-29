"Я лежала и думала — только не убей меня". Алёна Водонаева призналась, что в 14 лет её изнасиловали

Я молчала всю дорогу, подумала, что нужно вести себя тихо и сделать всё, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Это были 90-е, город Тюмень. Он взял меня за руку, и мы поднялись в квартиру. Он сказал: сейчас я сделаю тебе то, о чём мечтают все женщины. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом и потом лишил меня девственности. Я даже не помню, было ли мне больно, потому что мне было так страшно. Я лежала и думала: только не убей меня. Я должна вернуться домой

Алёна Водонаева