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Бритни Спирс снялась в бикини, украсив тело с помощью хны, но фанаты увидели в этом скрытый знак

Подписчики считают, что певица находится в финансовом плену у собственного отца.

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Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

Впрочем, некоторые поклонники Бритни увидели на фото скрытый знак. Фанаты уверены, что певица снова просит о помощи, на что указывает фон на первом снимке. Ранее звезду просили надеть жёлтый топик, если её насильно держат дома и заставляют принимать препараты. В этот раз жёлтого цвета оказался задний план, на котором она позировала в бикини, сообщает Daily Star.

Что за знак она хочет показать нам? Мы хотим, чтобы ты знала, что мы думаем о тебе и ты для нас многое значишь

Rudybundini

Что они с тобой сделали? Ясно, что кто-то делает эти фото, но этот задний фон... Это очевидно, что они не хотят показывать никаких приметных вещей, по которым мы могли бы понять, где ты находишься

<br/>Hjane_wildflower

Она просит о внимании, потому что она в беде

Jjaliyahmyers

Фото © Instagram / britneyspears

Напомним, что с 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца, который решает за неё все финансовые и имущественные вопросы. Такое решение было принято после того, как певица начала употреблять наркотики и потеряла контроль над собой. Сейчас звезда живёт вместе с манекенщиком и бодибилдером Сэмом Асгари, который помогает ей держать своё тело в форме.

Почему фанаты требуют освободить Бритни Спирс и кто держит её в плену

С каждым днём ситуация с певицей становится всё страннее и подозрительнее, тревожа поклонников.

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