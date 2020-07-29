Бритни Спирс снялась в бикини, украсив тело с помощью хны, но фанаты увидели в этом скрытый знак

Впрочем, некоторые поклонники Бритни увидели на фото скрытый знак. Фанаты уверены, что певица снова просит о помощи, на что указывает фон на первом снимке. Ранее звезду просили надеть жёлтый топик, если её насильно держат дома и заставляют принимать препараты. В этот раз жёлтого цвета оказался задний план, на котором она позировала в бикини, сообщает Daily Star .

Что за знак она хочет показать нам? Мы хотим, чтобы ты знала, что мы думаем о тебе и ты для нас многое значишь

Что они с тобой сделали? Ясно, что кто-то делает эти фото, но этот задний фон... Это очевидно, что они не хотят показывать никаких приметных вещей, по которым мы могли бы понять, где ты находишься

Напомним, что с 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца, который решает за неё все финансовые и имущественные вопросы. Такое решение было принято после того, как певица начала употреблять наркотики и потеряла контроль над собой. Сейчас звезда живёт вместе с манекенщиком и бодибилдером Сэмом Асгари, который помогает ей держать своё тело в форме.