Почему фанаты требуют освободить Бритни Спирс и кто держит её в плену

Причины, которые привели к болезни Бритни

Бритни Спирс с детства выступала на сцене и в подростковом возрасте стала всемирно известной звездой. Разумеется, такой стресс и давление со стороны семьи, желавшей славы, и продюсеров сказались не лучшим образом. Девушка находилась на грани нервного срыва и употребляла запрещённые препараты. Поэтому в личной жизни певицы не складывалось, из-за нестабильного состояния муж Кевин Федерлайн выставил её причиной развода (хотя сам танцор тоже злоупотреблял наркотиками) и забрал опеку над детьми. Это окончательно сломило Бритни, пишет The Insider.

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Вынужденная опека и её условия

В 2007 году она пережила сильнейший нервный срыв, обрив волосы на камеры. Папарацци ловили звезду то безбожно пьяной, то в истерике избивающей машину зонтиком, то в невменяемом состоянии. Это вынудило отца Бритни взять над ней опеку, хоть они вдвоём и не слишком-то ладили. По условиям опеки певица, как недееспособная личность, не могла распоряжаться своими деньгами, которые она продолжала зарабатывать в огромных количествах. У неё не было права садиться за руль машины, нанимать адвоката и многое другое. Теперь Бритни полностью зависела от отца.

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Фанаты пытаются спасти Бритни, или #freebritney

В 2019 году Бритни отменила новое шоу, которое готовила долгое время, из-за болезни отца и пропала из соцсетей. Позже выяснилось, что Джейми Спирс насильно отправил дочь в клинику, после того как она якобы перестала принимать таблетки. Фанаты подняли огромный скандал в Сети, запустили хештег #freebritney. Они подозревали, что певицу держат насильно то в больнице, то дома и заставляют принимать препараты. В комментариях они просили кумира выполнять некоторые действия, которые покажут, что девушке нужна помощь, и Бритни выполняла их все: надевала жёлтый топ, моргала два раза, кружилась в танце, публиковала голубей.

Фото © Instagram / britneyspears