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Пользователи боятся за жизнь 7-летней девочки, которая тренируется вместе с мамой и поднимает 43 кг

Спортивная подготовка девочки достойна восхищения, но не все уверены, что оно того стоит.

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Фото © Instagram / jb_figure

Следить за здоровьем стоит начинать с самого детства, а что может помочь в этом лучше, чем мама-фитоняшка? Джес Боуэн всю свою жизнь посвятила спорту, и теперь она популярный тренер, который ведёт свой блог на 300 тысяч человек. Два года назад она начала показывать своим поклонникам общие тренировки со своей на тот момент пятилетней дочерью Броди, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / jb_figure

Девочка вместе с мамой качала пресс, отжималась и поднимала гантели в семь килограмм. Многие хвалили такую целеустремлённую пару, но в последнее время настроение подписчиков стало мрачнее. Теперь семилетняя Броди поднимает штангу с весом в 43 килограмма — это в два раза больше её собственного. И хоть девочку в зале постоянно страхуют то мама, то папа, под её видео всё больше недовольных комментариев.

Фото © Instagram / jb_figure

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Фото © Instagram / jb_figure

Но нашлись в комментариях и такие пользователи "Инстаграма", кто заметил, что тяжёлая атлетика не влияет на рост и это уже было доказано специалистами. Однако даже в среде профессиональных спортсменов есть понимание того, что каждый организм реагирует на нагрузки по-разному, поэтому нужно регулярно обследоваться у врача. Тем более неизвестно, как подъём таких грузов скажется на суставах семилетней девочки.

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