"Меньше, чем в ряде стран". Голикова рассказала об уровне смертности от коронавируса в России

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России остаётся низким — менее 2,5%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина.

— Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран мира, — сказала зампредседателя правительства.

По её словам, число инфицированных CoViD-19 в стране растёт в среднем на 0,7% в сутки. У 24% пациентов с коронавирусом развивается пневмония, у 37% болезнь протекает бессимптомно.