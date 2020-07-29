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"Меньше, чем в ряде стран". Голикова рассказала об уровне смертности от коронавируса в России

Число новых случаев CoViD-19 в стране растёт в среднем на 0,7% в сутки.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Фото © Правительство России

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России остаётся низким — менее 2,5%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина.

Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран мира, — сказала зампредседателя правительства.

По её словам, число инфицированных CoViD-19 в стране растёт в среднем на 0,7% в сутки. У 24% пациентов с коронавирусом развивается пневмония, у 37% болезнь протекает бессимптомно.

Россия и Бразилия ведут переговоры о совместном производстве вакцины от CoViD-19

При этом Москва не исключает возможности сотрудничества с другими странами региона.

Ранее заведующий лабораторией в центре "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал, что антитела, появляющиеся в организме после излечения от CoViD-19, не останутся в нём навсегда. По словам учёного, они исчезают в течение нескольких месяцев.

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