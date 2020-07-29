Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Попова рассказала, как ведёт себя коронавирус в морской и кипячёной воде

Также глава Роспотребнадзора назвала вещества, которые уничтожают вирус.

440

Роспотребнадзор провёл исследование перед курортным сезоном и выяснил, что коронавирус ни в морской воде, ни в пресной не размножается. Об этом заявила глава службы Анна Попова на совещании по эпидемиологической ситуации, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Мы видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться... Также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы, — отметила она.

"Может качнуться в любую сторону". Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной

Глава государства отметил, что пока не время расслабляться и забывать про рекомендации врачей.

Попова также добавила, что на различных поверхностях — на стали, линолеуме, пластике, керамической плитке — вирус сохраняется до 48 часов. Поэтому она напомнила о важности дезинфекции. А вот эффективно справляются с вирусом все дезинфицирующие средства. Например, этиловый спирт даже в концентрации 30% убивают вирусные частицы за 30 секунд.

Голикова рассказала, когда начнётся производство двух вакцин от коронавируса

Одну их них разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вторую — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Выбор редакции

Loading...