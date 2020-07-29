Попова рассказала, как ведёт себя коронавирус в морской и кипячёной воде

Роспотребнадзор провёл исследование перед курортным сезоном и выяснил, что коронавирус ни в морской воде, ни в пресной не размножается. Об этом заявила глава службы Анна Попова на совещании по эпидемиологической ситуации, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
— Мы видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться... Также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы, — отметила она.
"Может качнуться в любую сторону". Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложнойГлава государства отметил, что пока не время расслабляться и забывать про рекомендации врачей.
Попова также добавила, что на различных поверхностях — на стали, линолеуме, пластике, керамической плитке — вирус сохраняется до 48 часов. Поэтому она напомнила о важности дезинфекции. А вот эффективно справляются с вирусом все дезинфицирующие средства. Например, этиловый спирт даже в концентрации 30% убивают вирусные частицы за 30 секунд.