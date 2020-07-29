Попова рассказала, как ведёт себя коронавирус в морской и кипячёной воде

Роспотребнадзор провёл исследование перед курортным сезоном и выяснил, что коронавирус ни в морской воде, ни в пресной не размножается. Об этом заявила глава службы Анна Попова на совещании по эпидемиологической ситуации, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

— Мы видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться... Также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы, — отметила она.