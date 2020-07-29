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Россиянам напомнили, чем чревато игнорирование санитарных норм

Ситуация с CoViD-19 в стране стабилизировалась, но пренебрегать правилами не стоит.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В России постоянно снижается число граждан с коронавирусом, которым необходима госпитализация. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако ситуация может ухудшиться, если игнорировать санитарные правила.

Мы наблюдаем снижение госпитализированных пациентов, но тем не менее их по-прежнему много... Могу сказать, что сейчас отмечается игнорирование населением противоэпидемиологических мер и это чревато ростом заболевших, — предупредил глава Минздрава.

В связи с улучшением ситуации в России возобновляется диспансеризация и вакцинация. Мурашко рассказал, что Минздрав подготовил специальные методички, по которым больницы снова будут работать с пациентами.

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Глава государства отметил, что пока не время расслабляться и забывать про рекомендации врачей.

Ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что промышленное производство разработанной НИЦ им. Гамалеи вакцины от коронавируса планируется в сентябре, а разработанной центром "Вектор" — в октябре.

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