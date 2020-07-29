Россиянам напомнили, чем чревато игнорирование санитарных норм

В России постоянно снижается число граждан с коронавирусом, которым необходима госпитализация. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако ситуация может ухудшиться, если игнорировать санитарные правила.

— Мы наблюдаем снижение госпитализированных пациентов, но тем не менее их по-прежнему много... Могу сказать, что сейчас отмечается игнорирование населением противоэпидемиологических мер и это чревато ростом заболевших, — предупредил глава Минздрава.

В связи с улучшением ситуации в России возобновляется диспансеризация и вакцинация. Мурашко рассказал, что Минздрав подготовил специальные методички, по которым больницы снова будут работать с пациентами.