Голикова: Новый учебный год начнётся, как обычно, в сентябре

Школьный год в этом году традиционно начнётся с 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии с противоэпедемическими мерами. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия. Налажена обеспеченность антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты, — отметила вице-премьер.

По её словам, около 92% российских вузов также планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные — с 14 сентября. Но в случае необходимости они могут перенести начало учебного сезона не более чем на два месяца. Около 100 тысяч из более чем 230 тысяч обучающихся в РФ иностранных студентов выехали из страны из-за пандемии, добавила Голикова.