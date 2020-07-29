В больницу по акции. Больше 700 человек отравились шаурмой в Иордании

Более 700 человек попали в больницу с отравлением шаурмой в районе Эйн-Баша в столице Иордании Аммане. По данным местного информационного агентства Petra, один ребёнок умер.

28 июля было госпитализировано около 400 посетителей одного из ресторанов района Эйн-Баша. Заведение устроило акцию, чем привлекло огромное число покупателей. Шаурма в ресторане продавалась всего за один динар вместо обычной цены в 2,5–3 динара. 29 июля число пострадавших превысило 700. Заведение закрыли на время проведения расследования.

Глава Минздрава страны Саад Джабер посетил больницу Амир Хамзе, куда было доставлено больше всего отравившихся. В ходе своего визита он заявил о необходимости увеличить количество персонала медучреждения для оказания необходимой помощи пострадавшим.