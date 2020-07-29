В Москве задержан подозреваемый по делу о гибели студентки МГИМО

В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели 21-летней студентки МГИМО, которая выпала из окна университета два года назад. Об этом Лайфу сообщил анонимный источник в правоохранительных органах.

По его словам, это знакомый девушки. Ранее свидетели сообщали о том, что незадолго до трагедии пара ругалась, однако тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Теперь же на мужчину завели дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По мнению следствия, в злополучный вечер он мог вытолкнуть возлюбленную в окно четвёртого этажа.