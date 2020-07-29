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В Москве задержан подозреваемый по делу о гибели студентки МГИМО

Девушка выпала из окна. За её жизнь долго боролись врачи.

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Фото © Соцсети

В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели 21-летней студентки МГИМО, которая выпала из окна университета два года назад. Об этом Лайфу сообщил анонимный источник в правоохранительных органах.

По его словам, это знакомый девушки. Ранее свидетели сообщали о том, что незадолго до трагедии пара ругалась, однако тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Теперь же на мужчину завели дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По мнению следствия, в злополучный вечер он мог вытолкнуть возлюбленную в окно четвёртого этажа.

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Напомним, трагедия произошла в апреле 2018 года. 21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафа выпала из окна университета и долгое время находилась в тяжёлом состоянии. Через три недели девушка скончалась. Тогда следователи сочли случившееся попыткой суицида из-за неразделённой любви и возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". На допрос вызывали сына бывшего председателя Правительства Дагестана Мухтара Меджидова — 22-летнего Муртузали, в которого якобы была влюблена Томирис.

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