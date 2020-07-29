Больше конкуренция и выше доверие. Эксперты подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 13 сентября

На предстоящих выборах высших должностных лиц российских субъектов наблюдается резкий рост политической активности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Координационного совета Общественной палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, в этом году за губернаторские посты поборются 147 человек от 24 политических партий, в том числе 30 самовыдвиженцев. Напомним, что на прошлых выборах было всего 122 кандидата, то есть на 20% меньше.

— Мы проанализировали этап выдвижения и фиксируем резкий рост активности как парламентских, так и непарламентских партий, а также большое число самовыдвиженцев на предстоящих сентябрьских выборах, — отметил Григорьев.

Отметим, что в сентябре выборы губернаторов пройдут в 18 субъектах. Регионами-лидерами по количеству выдвиженцев стали Иркутская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и Костромская область. Например, в Иркутской области для участия в выборах зарегистрированы 17 претендентов: 11 самовыдвиженцев и шесть кандидатов от политических партий. Для сравнения, в 2016 году в губернаторской кампании в регионе принимали участие лишь семь кандидатов, что, по данным экспертов, говорит о росте доверия со стороны кандидатов к институту выборов в целом.

Член Общественной палаты, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алёна Булгакова добавила, что наибольшую активность при выдвижении кандидатов среди непарламентских партий продемонстрировали Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (девять регионов), партия "Родина" (восемь регионов) и Партия Роста (семь регионов).

— Судя по всему, эти партии используют возможность участия в региональных выборах как репетицию перед выборами в Государственную думу в 2021 году, — отметила она.

Эксперты выделили и сразу несколько партий-новичков, не имеющих опыта участия в выборах, однако решивших выдвинуться в большом количестве регионов. Среди них партии "За правду", "Новые люди" и Партия прямой демократии.

— В ходе региональных парламентских выборов обновляется партийно-политический ландшафт и возрастает качество политической конкуренции, — указала Булгакова.

Учитывая наметившийся рост конкуренции на предстоящих выборах, эксперты призвали политические партии более активно готовить общественных наблюдателей и участвовать в общественных площадках.

— Это хорошая возможность для совместного обсуждения хода выборов, возможных возникающих проблем, изучения межрегионального опыта и более качественной подготовки наблюдателей, — отметил на пресс-конференции сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.