Собянин исключил снятие запрета на массовые мероприятия в Москве до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в столице, но подчеркнул, что запрет на массовые мероприятия сохранится как минимум до конца августа. Об этом он сказал на совещании с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

— Если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых заболеваний ковидом снизилось в 10 раз. Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тысячи, сегодня мы идём в коридоре где-то 650 случаев, плюс-минус 50. Этот период уже большой, около месяца, — заявил градоначальник.

По его словам, около 16,5 тысячи коек, перепрофилированных ранее под пациентов с CoViD-19, уже переведены на плановую работу. Но расслабляться ещё рано.