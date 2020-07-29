Южная Осетия оставила закрытой границу с РФ до конца августа

Правительство Южной Осетии продлило ограничения на пересечение границы с Россией из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации республики.

— С учётом эпидемиологической ситуации в мире и сопредельных государствах и в целях обеспечения защиты здоровья населения правительство приняло решение продлить действие порядка пересечения государственной границы Республики Южная Осетия... через многосторонний пункт пропуска "Рук" до 23 часов 59 минут 31 августа 2020 года, — говорится на сайте правительства республики.

Там добавили, что все въезжающие на территорию республики обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Исключения сделают лишь для тех, чьи тесты на антитела к коронавирусу окажутся положительными.