Готовили убийства военных и полицейских. ФСБ накрыла ячейку ИГИЛ

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге выходцев одной из среднеазиатских республик, являющихся сторонниками ИГИЛ*, которые готовили нападения на военнослужащих и полицейских. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международной террористической организации. — Прим. ред.), — уточнили в ФСБ.

Также задержанные подозреваются в причастности к финансированию терроризма, его пропаганде и вербовке российских граждан в экстремистские структуры.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в Астрахани. Планировавший нападение на административные здания хотел сбежать в Сирию, чтобы там примкнуть к боевикам.