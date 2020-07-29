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Готовили убийства военных и полицейских. ФСБ накрыла ячейку ИГИЛ

Спецслужба установила, что злоумышленники планировали выехать в ближневосточный регион и примкнуть к террористической организации.

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Кадр из видео ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге выходцев одной из среднеазиатских республик, являющихся сторонниками ИГИЛ*, которые готовили нападения на военнослужащих и полицейских. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международной террористической организации. — Прим. ред.), — уточнили в ФСБ.

Также задержанные подозреваются в причастности к финансированию терроризма, его пропаганде и вербовке российских граждан в экстремистские структуры.

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В террористическую группу входили россияне и граждане одной из среднеазиатских стран.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в Астрахани. Планировавший нападение на административные здания хотел сбежать в Сирию, чтобы там примкнуть к боевикам.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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