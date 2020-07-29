Готовили убийства военных и полицейских. ФСБ накрыла ячейку ИГИЛ

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге выходцев одной из среднеазиатских республик, являющихся сторонниками ИГИЛ*, которые готовили нападения на военнослужащих и полицейских. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
— Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международной террористической организации. — Прим. ред.), — уточнили в ФСБ.
Также задержанные подозреваются в причастности к финансированию терроризма, его пропаганде и вербовке российских граждан в экстремистские структуры.
ФСБ накрыла ячейку ИГИЛ под Ростовом, главарь ликвидирован — видеоВ террористическую группу входили россияне и граждане одной из среднеазиатских стран.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в Астрахани. Планировавший нападение на административные здания хотел сбежать в Сирию, чтобы там примкнуть к боевикам.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.