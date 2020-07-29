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Россиян предупредили о приходе гриппа, от которого не делали прививки

Граждан страны призвали проходить вакцинацию.

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Фото © Pixabay

В Россию осенью-зимой придут новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане не привиты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина. Особенность этого сезона в том, что одновременно циркулируют коронавирус, респираторные заболевания, а потом к ним добавится вирус гриппа.

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Глава государства отметил, что пока не время расслабляться и забывать про рекомендации врачей.

Вирусы гриппа придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлые, ни позапрошлые годы, — сказала Попова.

Она призвала россиян прививаться от гриппа. По её словам, сейчас охват плановыми прививками в РФ не менее 95% и важно не снижать этот показатель.

Ранее Попова рассказала, как ведёт себя коронавирус в морской и кипячёной воде.

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