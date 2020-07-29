Доктор Мясников рассказал, как правильно худеть

Чтобы не навредить здоровью, в первые три месяца нужно сбросить всего пять процентов веса. Такой совет желающим похудеть дал врач и телеведущий Александр Мясников.

— При снижении веса всего на пять процентов от исходного у вас на девять процентов уменьшается общее количество жира, "жировой фартук" — на 17 процентов и на 50 процентов — жир в печени, — рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Врач призвал не мучить себя изнуряющими диетами, потому что при резком ограничении калорий организм снижает энергозатраты. Затем, когда человек возвращается к прежнему режиму питания, он резко набирает сброшенные килограммы. По его словам, вес должен снижаться постепенно, "без взбаламучивания гормональной системы".