Составлен рейтинг самых дорогих брендов мира

Американская компания Apple вновь возглавила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира, составленный журналом Forbes. По оценке аналитиков, стоимость "яблочной" корпорации увеличилась на 17% — до $241,2 млрд. Топ-10 выглядит так:
- Apple — $241,2 млрд (+17%)
- Google — $207,5 млрд (+24%)
- Microsoft — $162,9 млрд (+30%)
- Amazon — $135,4 млрд (+40%)
- Facebook — $70,3 млрд (-21%)
- Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%)
- Disney — $61,3 млрд (+18%).
- Samsung — $50,4 млрд (-5%)
- Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%)
- McDonald's — $46,1 млрд (+5%).
Общая стоимость ста самых дорогих брендов мира за минувший год выросла с $2,33 трлн — до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США, наиболее популярная отрасль в рейтинге — IT. Самый большой за 12 месяцев прирост показала американская корпорация Netflix. Стоимость бренда предоставляющей услуги потокового вещания компании за это время выросла на 72% и составила $26,7 млрд.
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