Составлен рейтинг самых дорогих брендов мира

Американская компания Apple вновь возглавила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира, составленный журналом Forbes. По оценке аналитиков, стоимость "яблочной" корпорации увеличилась на 17% — до $241,2 млрд. Топ-10 выглядит так:

Общая стоимость ста самых дорогих брендов мира за минувший год выросла с $2,33 трлн — до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США, наиболее популярная отрасль в рейтинге — IT. Самый большой за 12 месяцев прирост показала американская корпорация Netflix. Стоимость бренда предоставляющей услуги потокового вещания компании за это время выросла на 72% и составила $26,7 млрд.