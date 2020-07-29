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Составлен рейтинг самых дорогих брендов мира

Из десятки лидеров только Facebook и Samsung потеряли в стоимости 21% и 5% соответственно. Остальные марки за минувший год подорожали.

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Американская компания Apple вновь возглавила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира, составленный журналом Forbes. По оценке аналитиков, стоимость "яблочной" корпорации увеличилась на 17% — до $241,2 млрд. Топ-10 выглядит так:

  1. Apple — $241,2 млрд (+17%)
  2. Google — $207,5 млрд (+24%)
  3. Microsoft — $162,9 млрд (+30%)
  4. Amazon — $135,4 млрд (+40%)
  5. Facebook — $70,3 млрд (-21%)
  6. Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%)
  7. Disney — $61,3 млрд (+18%).
  8. Samsung — $50,4 млрд (-5%)
  9. Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%)
  10. McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

Общая стоимость ста самых дорогих брендов мира за минувший год выросла с $2,33 трлн — до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США, наиболее популярная отрасль в рейтинге — IT. Самый большой за 12 месяцев прирост показала американская корпорация Netflix. Стоимость бренда предоставляющей услуги потокового вещания компании за это время выросла на 72% и составила $26,7 млрд.

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