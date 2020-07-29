Маргарита Грачёва, муж которой из ревности отрубил ей кисть, объявила о скорой свадьбе

Маргарита Грачёва из подмосковного Серпухова поделилась радостной новостью на своей странице в "Инстаграме". Девушка предложила угадать, какой из перечисленных фактов о ней является неправдой. И большинство было уверено, что ни о какой свадьбе не может быть и речи, но Маргарита всех удивила.
В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идёт активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает
Маргарита Грачева
Фото © Instagram / margoritka1211
Имя избранника девушка активно скрывает, как и все подробности её личной жизни. Однако Рита подтвердила Лайфу, что торжество состоится. В комментариях под постом девушку уже засыпали поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего.
Видео © LifeShot
Молодец, что не смогла разочароваться в мужчинах, а поверить. Главное, чтобы ценил он, ваш мужчина, вас. И был вашим тылом, вашей половинкой на долгие годы. Поздравляю вас!!
lik._sasha
Я очень удивлена, особенно тому, что вы выходите замуж 😍
Я так боялась что этого не произойдёт, безумно рада, что вы, Риточка, обрели своё счастье 😍
Желаю счастья, вы большая умничка ❤️🙏лучшая мама, прекрасный человек и просто красавица 💫💐
s_crip_t
Напомним, Рита пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она "нагуляла" их младшего сына. В итоге нападавшего приговорили к 14 годам в тюрьме и лишили родительских прав.