Маргарита Грачёва, муж которой из ревности отрубил ей кисть, объявила о скорой свадьбе

Маргарита Грачёва из подмосковного Серпухова поделилась радостной новостью на своей странице в "Инстаграме". Девушка предложила угадать, какой из перечисленных фактов о ней является неправдой. И большинство было уверено, что ни о какой свадьбе не может быть и речи, но Маргарита всех удивила.

В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идёт активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает Маргарита Грачева

Фото © Instagram / margoritka1211

Имя избранника девушка активно скрывает, как и все подробности её личной жизни. Однако Рита подтвердила Лайфу, что торжество состоится. В комментариях под постом девушку уже засыпали поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего.

Видео © LifeShot

Молодец, что не смогла разочароваться в мужчинах, а поверить. Главное, чтобы ценил он, ваш мужчина, вас. И был вашим тылом, вашей половинкой на долгие годы. Поздравляю вас!! lik._sasha

Я очень удивлена, особенно тому, что вы выходите замуж 😍

Я так боялась что этого не произойдёт, безумно рада, что вы, Риточка, обрели своё счастье 😍

Желаю счастья, вы большая умничка ❤️🙏лучшая мама, прекрасный человек и просто красавица 💫💐 s_crip_t