Кристина Асмус поделилась видео, какие "оргазмы" у неё бывают после развода с Харламовым

С конца июня у фанатов звёздной пары Харламова и Асмус настали тёмные времена. После того как супруги объявили о разводе, каждый из них поспешил заверить подписчиков и СМИ, что расстаются они друзьями и не стоит делать из этого драму. К разводу артисты отнеслись с изрядной долей юмора, повысить градус которого Кристина решила с помощью нового видео.

Видео © Instagram / asmuskristina

Она опубликовала в своем инстаграме ролик, где вместе с коллегой записывала звук для откровенной сцены. 32-летняя актриса стонала, била по столу и гремела посудой, пока её партнер подшучивал над ней, еле сдерживая смех. Видео Кристина подписала так: "После развода оргазм только такой 😂". Многие из 3,9 миллиона подписчиков девушки оценили её чувство юмора, хотя нашлись и те, кто был возмущён пошлостью ролика.

Фото © Instagram / asmuskristina

Отпишусь, пожалуй defenderis44

После развода с Гариком тебе только такие роли будут предлагать, Кристинка naglyi_boss

Не, ну это, Крис, пошлятина уже <br/>pavelzurk

Фото © Instagram / asmuskristina