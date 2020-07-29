В Саудовской Аравии начался хадж без мусульман из-за рубежа. Маски обязательны

В Саудовской Аравии начался хадж — традиционное паломничество мусульман к святыням ислама в Мекке. В этом году из-за пандемии коронавируса он впервые проходит без мусульман из-за рубежа. Число паломников сократилось с нескольких миллионов до тысяч.

Королевство ввело строгие ограничения в связи с распространением коронавируса. В Мекку попали только граждане Саудовской Аравии и иностранцы, которые там проживают. Мусульмане смогут молиться, только надев маску и соблюдая дистанцию между друг другом. А главную исламскую святыню Каабу, которую паломники целуют во время хаджа, вовсе запретили трогать.

Перед тем как попасть в Мекку, все верующие прошли карантин. По возвращении домой им также придётся соблюдать режим изоляции. Паломничество продлится шесть дней и закончится 2 августа.