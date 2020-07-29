В США авария поезда прямо посреди моста превратилась в масштабное фаер-шоу — видео

В городе Темпе в американском штате Аризона поезд сошёл с рельсов, когда двигался по мосту над озером Темпе-Таун-Лейк.

В салоне автомобиля никого не было, а водитель успел выбраться из горящей машины.

Роскошный пожар. В Москве лимузин вспыхнул прямо на пешеходном переходе — видео В салоне автомобиля никого не было, а водитель успел выбраться из горящей машины.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN

Ещё один масштабный пожар был в США в середине июля. Полыхал огромный десантный корабль в порту. Там было много пострадавших.