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В США авария поезда прямо посреди моста превратилась в масштабное фаер-шоу — видео

Пришлось привлекать десятки пожарных. К счастью, никто не пострадал.

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В городе Темпе в американском штате Аризона поезд сошёл с рельсов, когда двигался по мосту над озером Темпе-Таун-Лейк.

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В салоне автомобиля никого не было, а водитель успел выбраться из горящей машины.

Пожар быстро охватил почти весь грузовой состав. Пламя поднялось такое, что его было видно из разных частей города, дым охватил окрестности.

Авария привела к частичному обрушению моста. К тушению пришлось привлечь около сотни пожарных. Обошлось без пострадавших.

Ещё один масштабный пожар был в США в середине июля. Полыхал огромный десантный корабль в порту. Там было много пострадавших.

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