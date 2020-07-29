В США авария поезда прямо посреди моста превратилась в масштабное фаер-шоу — видео

#BREAKING First images from @chopperguyhd of the bridge collapse and train fire on the north end of downtown Tempe, east side of Tempe Beach Park. #azfamily pic.twitter.com/Xr1Q6CWrQC— Gina Maravilla (@GinaMaravillaTV) July 29, 2020
В городе Темпе в американском штате Аризона поезд сошёл с рельсов, когда двигался по мосту над озером Темпе-Таун-Лейк.
Роскошный пожар. В Москве лимузин вспыхнул прямо на пешеходном переходе — видеоВ салоне автомобиля никого не было, а водитель успел выбраться из горящей машины.
Пожар быстро охватил почти весь грузовой состав. Пламя поднялось такое, что его было видно из разных частей города, дым охватил окрестности.
A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN— Reuters (@Reuters) July 29, 2020
Авария привела к частичному обрушению моста. К тушению пришлось привлечь около сотни пожарных. Обошлось без пострадавших.
Ещё один масштабный пожар был в США в середине июля. Полыхал огромный десантный корабль в порту. Там было много пострадавших.