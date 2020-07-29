В Москве впервые за 40 лет решили передвинуть здание — видео

В Москве впервые за 40 лет передвинут здание. Постройку XIX века перенесут на 100 метров для того, чтобы сохранить её. Работы по переносу уже начались, сообщается на сайте "Хранители наследия".

Работы развернулись на улице Складочной неподалёку от Савёловского вокзала. На пути строителей встала старая водонапорная башня. Однако вместо того, чтобы снести постройку, её решили передвинуть в сторону. В последний раз подобное происходило в 1979 году на улице Тверской. Помимо башни строителям предстоит передвинуть ещё два объекта, мешающие стройке. Автором идеи стали архитекторы, которые отговорили застройщика от радикальных мер.

— История на Складочной улице важна тем, что показывает, насколько всё же может быть велика в современном градостроительстве, даже и коммерческом, роль архитектора, если только он действительно профессионал, которому небезразлично, что он делает и что об этом думают и говорят горожане, — считает автор публикации.

На месте башни появится жилой комплекс "Шереметьевский". Постройки же, которые будут передвинуты в ходе строительства, планируется интегрировать в современную архитектуру будущего микрорайона.