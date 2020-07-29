Экс-главу РАО приговорили к пяти годам колонии за хищение 762 миллионов рублей

Бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвиняли в краже более 762 миллионов рублей. По этому делу также проходят мать Федотова, Вера Федотова, начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова, сотрудница РАО Анжела Агейкина и предприниматель Володия Назгашвили.

Бывшего заммэра Якутска осудили на четыре года за злоупотребление полномочиями Отмечается, что из-за действий чиновника строительной фирме был причинён ущерб на 165 миллионов рублей.

В 2011 году они создали группу, с помощью которой покупали у предпринимателей и фирм авторские права на произведения за бесценок. Компания, которая мониторила популярность исполнителей в медиа для РАО, предоставляла ложные данные о рейтинге композиций на ТВ и радио. Федотов получал деньги под видом авторских отчислений и распределял между теми, кто затем стал фигурантами уголовного дела.