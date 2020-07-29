Искромсал ножом и попросил забрать детей. Очевидцы рассказали о жуткой расправе мужа над женой в Башкирии

Погибшая Оксана и её супруг Александр. Фото © Соцсети

Очевидцы жестокого убийства в Башкирии видели начало конфликта семейной пары, однако остановить мужчину не успели. Об этом они рассказали в полиции. По данным Лайфа, погибшая Оксана вышла из автомобиля с ребёнком на руках, но её супруга Александра это не остановило. Когда он начал замахиваться ножом, женщина отпустила малыша, и тот бросился к остановившимся у обочины людям.

Пока свидетели пытались успокоить ребёнка, Александр уже принялся наносить супруге множественные удары ножом. В это время очевидцы попытались забрать из машины второго ребёнка, но побоялись, что убийца кинется и на них. В итоге он сам попросил их забрать детей, после чего ещё несколько раз возвращался к телу жены, продолжая наносить удары.

Знакомые Оксаны охарактеризовали её как спокойную, скромную и добрую девушку. Они рассказали, что она занималась шитьём штор на заказ. Ничего плохого не смогли рассказать и об Александре. По словам друзей, мужчина всегда показывал себя с положительной стороны. Хотя первый брак у него был неудачным.

Напомним, жестокое убийство было совершено сегодня утром возле деревни Айской. Мужчина долго бил ножом супругу на глазах у двоих детей, после чего сам сдался полиции. Как сообщал Лайф, сейчас дети находятся с матерью убитой. По предварительным данным, преступление было совершено из ревности.