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Минпросвещения передумало делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным

Нововведение должно было вступить в силу с 2022 года.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не будет входить в число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства. Тем не менее он по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по выбору.

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Данный проект пройдёт все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ЕГЭ по этой дисциплине должно было стать обязательным уже в 2022 году. Выпускникам был бы предложен для сдачи английский, немецкий, французский, китайский или испанский язык — на выбор. Однако некоторые педагоги, родители и эксперты идею не оценили, опасаясь, что уровня школьных знаний во многих регионах страны, особенно в небольших городах, может не хватить для успешной сдачи экзамена.

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А одиннадцати уже бывшим школьникам удалось получить максимальный результат на двух экзаменах.

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