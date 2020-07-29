Порывистый ветер, ливень и град. МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве и Подмосковье

Ливень с грозой и сильным ветром ожидается в столице вечером 29 июля и предстоящей ночью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Москве. Граждан убедительно просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, не оставлять детей без присмотра. Пешеходам рекомендовано укрываться в капитальных строениях, обходя рекламные щиты и шаткие конструкции.
Москва поплыла. Как получить компенсацию за затопленное жильёОбильные дожди, обрушившиеся на Москву и Подмосковье, привели к многочисленным подтоплениям. В воде оказались десятки дачных участков и жилые дома. Лайф узнал, можно ли защититься от погодных условий и добиться компенсаций от страховой компании и УК.
— В период с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 15–20 м/с, — предупреждают спасатели.
"Самая горячая ведущая прогноза погоды" разделась, чтобы показать, что и её фигура далека от идеалаХоть Янет и усердно занимается спортом, сидя на правильном питании, не всегда возможно добиться безупречного тела.
Неблагоприятная погода ожидается и в Подмосковье. В ближайшие часы там прогнозируется сильный ветер, ливень, гроза, а местами возможен град. Первыми под ударом циклона окажутся западные районы Московской области с дальнейшим смещением на северо-восток. Региональное ГУ МЧС просит граждан быть внимательными и осторожными.
Ранее в Гидрометцентре констатировали, что июль продолжил ряд дождливых месяцев в российской столице, поэтому лето 2020 года может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.