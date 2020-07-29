Порывистый ветер, ливень и град. МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве и Подмосковье

Москва поплыла. Как получить компенсацию за затопленное жильё Обильные дожди, обрушившиеся на Москву и Подмосковье, привели к многочисленным подтоплениям. В воде оказались десятки дачных участков и жилые дома. Лайф узнал, можно ли защититься от погодных условий и добиться компенсаций от страховой компании и УК.