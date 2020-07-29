Володин поручил проверить депутатов ГД на наличие иностранного гражданства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие у парламентариев иностранного гражданства или вида на жительство. Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.
— В соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, — напомнил Володин.
Проверкой сведений займутся Комитет по безопасности и противодействию коррупции и Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики. Они должны запросить данные в ЦИК.
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Если информация подтвердится, то будут приняты меры согласно требованиям законодательства. Если же нет, то, по словам Володина, вопросы возникнут к тем, кто распространяет ложную информацию о депутатах.