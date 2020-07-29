Минобороны показало перевозку истребителя МиГ-29 внутри Ан-22

Минобороны РФ показало на видео перевозку истребителя МиГ-29 в тяжёлом турбовинтовом транспортном самолёте Ан-22 "Антей". Для доставки из Московской области в Тверскую боевую машину пришлось разобрать.

Хвостовое оперение и крылья МиГа установили на ложементы с помощью специализированного крана, а фюзеляж после погрузки закрепили в грузовом отсеке Ан-22. Истребитель благополучно добрался до места назначения — в Тверское суворовское училище, где его установят в качестве памятника.