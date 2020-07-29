Минобороны показало перевозку истребителя МиГ-29 внутри Ан-22

Хвостовое оперение и крылья советской боевой машины для транспортировки отделили от фюзеляжа.

Минобороны РФ показало на видео перевозку истребителя МиГ-29 в тяжёлом турбовинтовом транспортном самолёте Ан-22 "Антей". Для доставки из Московской области в Тверскую боевую машину пришлось разобрать.

Тверское Суворовское училище входит в число действующих СВУ Минобороны. Где находятся остальные училища и после какого класса туда поступают — в справочнике Life.ru.

Условия поступления в Суворовское училище зависят от конкретного учреждения и класса набора; актуальную пошаговую инструкцию Life.ru собрал отдельно.

Хвостовое оперение и крылья МиГа установили на ложементы с помощью специализированного крана, а фюзеляж после погрузки закрепили в грузовом отсеке Ан-22. Истребитель благополучно добрался до места назначения — в Тверское суворовское училище, где его установят в качестве памятника.