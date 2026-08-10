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10 августа, 14:27

Суворовские училища России: полный список, города и куда поступать в 2026 году

Оглавление
Сколько Суворовских училищ в России в 2026 году
Список Суворовских училищ Министерства обороны России
Екатеринбургское Суворовское военное училище
Иркутское Суворовское военное училище
Казанское Суворовское военное училище
Московское Суворовское военное училище
Пермское Суворовское военное училище
Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Минобороны
Северо-Кавказское Суворовское военное училище
Тверское Суворовское военное училище
Тульское Суворовское военное училище
Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище
Уссурийское Суворовское военное училище
Список Суворовских училищ МВД России
Астраханское Суворовское военное училище МВД
Грозненское Суворовское военное училище МВД
Елабужское Суворовское военное училище МВД
Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МВД
Читинское Суворовское военное училище МВД
Есть ли Суворовское училище в Санкт-Петербурге
Есть ли Суворовское училище в Москве
Есть ли Суворовское училище в Иркутске
Существует ли Новочеркасское Суворовское училище МВД
Чем Суворовское училище отличается от кадетского
Какое Суворовское училище выбрать
Суворовские училища России: список по городам
Частые вопросы
Сколько всего Суворовских училищ в России?
В каких городах есть Суворовские училища?
Какое Суворовское училище самое новое?
В какое Суворовское училище можно поступить после 4-го класса?
В какое Суворовское училище можно поступить после 8-го класса?
Можно ли выбрать Суворовское училище в другом регионе?

Полный список Суворовских училищ России в 2026 году. Где находятся СВУ Минобороны и МВД, после какого класса поступать и чем отличаются училища.

День знаний в Суворовском военном училище Санкт-Петербурга. Обложка © Zuma\TASS

День знаний в Суворовском военном училище Санкт-Петербурга. Обложка © Zuma\TASS

В России в 2026 году работают Суворовские военные училища Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Несмотря на одинаковое название, правила поступления в них различаются: в СВУ Минобороны основной набор проводится в пятый класс, тогда как училища МВД принимают в том числе выпускников восьмых классов.

Если уже определились с училищем, читайте, как поступить в Суворовское училище в 2026 году, какие нужны документы, экзамены и нормативы.

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Сколько Суворовских училищ в России в 2026 году

В системе Министерства обороны работают 11 Суворовских военных училищ. В их число входят Екатеринбургское, Иркутское, Казанское, Московское, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское, Тверское, Тульское, Ульяновское и Уссурийское СВУ. Наличие этих училищ подтверждается в том числе документами Минобороны о наборе воспитанников.

Ещё пять Суворовских училищ находятся в ведении МВД России:

  • Астраханское;
  • Грозненское;
  • Елабужское;
  • Санкт-Петербургское;
  • Читинское.
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Именно эти пять СВУ перечислены среди действующих федеральных казённых учреждений МВД в документе ведомства в редакции от 21 мая 2026 года.

Воспитанники Тульского суворовского военного училища в столовой. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Воспитанники Тульского суворовского военного училища в столовой. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Таким образом, если считать учреждения, официально имеющие специальное наименование «Суворовское военное училище», в двух крупнейших ведомственных системах на 2026 год работают 16 СВУ.

Список Суворовских училищ Министерства обороны России

Суворовские военные училища Минобороны России в 2026 году: полный список 11 действующих СВУ и города, в которых они расположены.

Суворовские военные училища Минобороны России в 2026 году: полный список 11 действующих СВУ и города, в которых они расположены.

В 2026 году порядок набора в довузовские учреждения Минобороны регулируется приказом министра обороны №161, а численность набора устанавливается ведомством отдельно. Для большинства СВУ стандартная точка поступления — пятый класс после окончания четвёртого класса школы. Например, Санкт-Петербургское СВУ прямо указывает, что набор 2026 года проводится только в пятый класс.

Екатеринбургское Суворовское военное училище

Город: Екатеринбург.

Екатеринбургское СВУ — одно из старейших действующих Суворовских училищ России. Свою историю оно ведёт от Орловского Суворовского училища, созданного в 1943 году, а после переезда на Урал носило название Свердловского. Сегодня училище находится в ведении Министерства обороны.

Иркутское Суворовское военное училище

Город: Иркутск.

Это самое молодое из действующих СВУ Минобороны: училище открылось в 2023 году. При первом наборе туда приняли детей сразу в пятый, шестой и седьмой классы, однако дальнейшее плановое комплектование предусмотрено через набор в пятые классы. В 2026 году в училище уже обучаются воспитанники нескольких возрастных курсов.

Именно в Иркутское СВУ захотел поступить восьмиклассник из Бурятии Вячеслав Казекин, которому 10 августа 2026 года Владимир Путин пообещал помочь с поступлением.

Казанское Суворовское военное училище

Город: Казань.

Казанское СВУ работает с 1944 года и относится к системе довузовского образования Министерства обороны. В 2026 году набор в училище проводится только в пятый класс.

Выпускной воспитанников Казанского суворовского военного училища. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Выпускной воспитанников Казанского суворовского военного училища. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Московское Суворовское военное училище

Город: Москва.

Московское СВУ ведёт историю от Горьковского Суворовского училища, сформированного в 1944 году. Сейчас это одно из наиболее известных довузовских учебных заведений Минобороны. В 2026 году документы кандидатов принимались с 15 апреля по 1 июня.

Пермское Суворовское военное училище

Регион: Пермский край.

Пермское СВУ входит в действующую систему довузовских образовательных учреждений Министерства обороны. Училище было создано в 2010-х годах и стало одним из новых СВУ современной России.

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Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Минобороны

Город: Санкт-Петербург.

Санкт-Петербургское СВУ ведёт историю с 1955 года. В 2026 году приём проводится только в пятый класс.

Не следует путать его с Санкт-Петербургским Суворовским училищем МВД: в городе работают два разных СВУ двух ведомств, и правила поступления в них различаются.

Северо-Кавказское Суворовское военное училище

Город: Владикавказ.

Современное Северо-Кавказское СВУ создано в 2000 году и находится во Владикавказе. В 2026 году училище продолжает набор кандидатов по правилам Минобороны. Девочки в СК СВУ не принимаются.

Тверское Суворовское военное училище

Город: Тверь.

Тверское СВУ — одно из старейших училищ страны. Оно было создано в 1943 году как Калининское Суворовское военное училище, а нынешнее название получило после возвращения городу названия Тверь. Сейчас училище относится к Министерству обороны.

Тульское Суворовское военное училище

Город: Тула.

Воспитанники Тульского суворовского военного училища на на репетиции оркестра. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Воспитанники Тульского суворовского военного училища на на репетиции оркестра. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Первое Тульское СВУ существовало с 1944 года, а современное училище было воссоздано в 2016 году. В 2026 году приём осуществляется в пятый класс; лица женского пола в училище не принимаются.

Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище

Город:Ульяновск.

Ульяновское СВУ было образовано в 1991 году и носит гвардейское наименование. Оно входит в действующую систему довузовского образования Министерства обороны.

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Уссурийское Суворовское военное училище

Город: Уссурийск, Приморский край.

История Уссурийского СВУ начинается в 1943 году с Курского Суворовского училища. Позднее оно было передислоцировано на Дальний Восток. В 2026 году училище продолжает работу и выпускает воспитанников.

Список Суворовских училищ МВД России

Училища МВД заметно отличаются от СВУ Министерства обороны прежде всего возрастом поступающих. В Суворовское училище МВД с трёхлетним сроком обучения могут поступать несовершеннолетние кандидаты, окончившие восемь классов и отвечающие требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

В актуальный перечень МВД входят пять училищ.

Суворовские военные училища МВД России в 2026 году: список действующих учреждений и города, в которых они находятся.

Суворовские военные училища МВД России в 2026 году: список действующих учреждений и города, в которых они находятся.

Астраханское Суворовское военное училище МВД

Город: Астрахань.

Астраханское СВУ МВД создано в 2009 году. В 2026 году ведомство продолжает проводить отбор кандидатов в это училище. Для программы с трёхлетним сроком обучения принимаются юноши, окончившие восемь классов и не достигшие 17-летнего возраста на 31 декабря года поступления.

Грозненское Суворовское военное училище МВД

Город: Грозный.

Грозненское СВУ МВД носит имя Героя Российской Федерации А. А. Кадырова. Училище принимает юношей после восьмого класса, в том числе существует механизм прямого набора кандидатов из регионов России.

Елабужское Суворовское военное училище МВД

Город: Елабуга, Республика Татарстан.

Елабужское СВУ входит в действующий перечень образовательных учреждений МВД. Адрес училища — Большая Покровская улица, 25. Информация о приёме публиковалась и для кампании 2026 года.

Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МВД

Город: Санкт-Петербург.

Это второе Суворовское училище Санкт-Петербурга, но оно относится не к Министерству обороны, а к МВД.

Новогодний суворовский бал в Санкт-Петербурге. Фото © Александр Демьянчук/ТАСС

Новогодний суворовский бал в Санкт-Петербурге. Фото © Александр Демьянчук/ТАСС

В приёмную кампанию 2026 года училище набирало юношей, заканчивающих восьмой класс. Обучение рассчитано на 9–11-е классы и ориентировано в том числе на дальнейшее поступление в вузы системы МВД России.

Читинское Суворовское военное училище МВД

Город: Чита, Забайкальский край.

Читинское СВУ создано в 2009 году и продолжает работу в 2026 году. Учредителем образовательного учреждения является МВД России.

Есть ли Суворовское училище в Санкт-Петербурге

Да, причём в Санкт-Петербурге сразу два Суворовских училища:

  1. Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Министерства обороны;
  2. Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МВД России.

Это два самостоятельных образовательных учреждения.

СВУ Минобороны в 2026 году осуществляет основной набор в пятый класс, а СВУ МВД набирает юношей после восьмого класса.

Поэтому при поиске информации о поступлении в «Петербургское Суворовское» важно обязательно уточнять ведомство.

Есть ли Суворовское училище в Москве

Да. В Москве работает Московское Суворовское военное училище Министерства обороны России.

Не стоит путать его с Московским военно-музыкальным училищем имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и другими кадетскими образовательными учреждениями столицы: юридически это разные типы образовательных организаций.

Есть ли Суворовское училище в Иркутске

Да. Иркутское Суворовское военное училище Министерства обороны открылось 1 сентября 2023 года. Оно рассчитано на 420 воспитанников. При первом наборе были сформированы пятые, шестые и седьмые классы, но последующие плановые наборы проходят в пятый класс.

Поэтому обычным путём поступить в Иркутское СВУ после восьмого класса в рамках ежегодного набора нельзя.

Существует ли Новочеркасское Суворовское училище МВД

Нет, в актуальном списке Суворовских училищ МВД России на 2026 год Новочеркасского СВУ нет.

В Интернете всё ещё можно встретить списки, где среди Суворовских училищ МВД называют шесть учреждений и включают туда Новочеркасское училище. Это устаревшая информация.

Решение о ликвидации Новочеркасского Суворовского военного училища МВД было принято ещё в 2021 году, а последний выпуск состоялся в 2022-м. В действующем перечне федеральных казённых учреждений МВД в редакции от 21 мая 2026 года после пяти Суворовских училищ — Астраханского, Грозненского, Елабужского, Санкт-Петербургского и Читинского — уже указан Самарский кадетский корпус. Новочеркасского СВУ в перечне нет.

Чем Суворовское училище отличается от кадетского

Суворовское военное училище — это специальное наименование федеральной общеобразовательной организации. Поэтому называть любое учебное заведение с военной или кадетской подготовкой «Суворовским» неправильно.

Помимо СВУ, в России существуют:

  • президентские кадетские училища;
  • кадетские корпуса;
  • военные кадетские корпуса;
  • Нахимовское военно-морское училище;
  • военно-музыкальное училище;
  • ведомственные и региональные кадетские школы.

Например, Самарский кадетский корпус МВД России не является Суворовским военным училищем, хотя также входит в систему МВД. В официальном перечне ведомства он указан отдельной образовательной организацией.

Как поступить в Суворовское училище: после какого класса берут, экзамены и документы
Как поступить в Суворовское училище: после какого класса берут, экзамены и документы

Какое Суворовское училище выбрать

Главный критерий — не город и не известность училища, а будущая образовательная траектория ребёнка.

Тем, кто хочет поступать после четвёртого класса и рассматривает дальнейшее обучение в военном вузе, в первую очередь подходят Суворовские училища Министерства обороны.

Тем, кто решил связать дальнейшее образование со службой в органах внутренних дел позднее, уже в средней школе, стоит изучить Суворовские училища МВД: стандартная трёхлетняя программа рассчитана на поступающих после восьмого класса.

При этом окончание Суворовского училища само по себе не означает автоматического зачисления в военный вуз или вуз МВД.

Суворовские училища России: список по городам

Для быстрого поиска полный список выглядит так:

СВУ Министерства обороны:

  • Екатеринбург — Екатеринбургское СВУ;
  • Иркутск — Иркутское СВУ;
  • Казань — Казанское СВУ;
  • Москва — Московское СВУ;
  • Пермский край — Пермское СВУ;
  • Санкт-Петербург — Санкт-Петербургское СВУ;
  • Владикавказ — Северо-Кавказское СВУ;
  • Тверь — Тверское СВУ;
  • Тула — Тульское СВУ;
  • Ульяновск — Ульяновское гвардейское СВУ;
  • Уссурийск — Уссурийское СВУ.

СВУ Министерства внутренних дел:

  • Астрахань — Астраханское СВУ МВД;
  • Грозный — Грозненское СВУ МВД;
  • Елабуга — Елабужское СВУ МВД;
  • Санкт-Петербург — Санкт-Петербургское СВУ МВД;
  • Чита — Читинское СВУ МВД.

Частые вопросы

Сколько всего Суворовских училищ в России?

В системе Минобороны действуют 11 Суворовских военных училищ. Ещё пять действующих СВУ относятся к МВД России.

В каких городах есть Суворовские училища?

СВУ работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Владикавказе, Твери, Туле, Ульяновске, Уссурийске, Астрахани, Грозном, Елабуге и Чите, а Пермское СВУ находится в Пермском крае. В Санкт-Петербурге работают сразу два Суворовских училища разных ведомств.

Какое Суворовское училище самое новое?

Самое молодое из действующих Суворовских военных училищ Министерства обороны — Иркутское СВУ, открывшееся 1 сентября 2023 года.

В какое Суворовское училище можно поступить после 4-го класса?

После четвёртого класса можно поступать в Суворовские военные училища Министерства обороны, если конкретное СВУ объявило набор в пятый класс.

В какое Суворовское училище можно поступить после 8-го класса?

После восьмого класса стоит рассматривать прежде всего Суворовские училища МВД. Например, Санкт-Петербургское СВУ МВД в 2026 году проводило набор именно среди юношей, заканчивающих восьмой класс.

Можно ли выбрать Суворовское училище в другом регионе?

Сам факт проживания в другом регионе не означает, что ребёнок может подавать документы только в ближайшее СВУ Минобороны. Однако правила отбора, способ подачи документов и особенности набора необходимо проверять у конкретного ведомства и училища.

Перед выбором СВУ родителям стоит решить два главных вопроса: после какого класса ребёнок собирается поступать и с каким ведомством он потенциально хочет связать дальнейшее образование. После этого круг вариантов резко сужается: для поступающего после четвёртого класса основным направлением становятся училища Минобороны, а после восьмого — Суворовские училища МВД.

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Александра Новоселова
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