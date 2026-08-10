Суворовские училища России: полный список, города и куда поступать в 2026 году

В России в 2026 году работают Суворовские военные училища Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Несмотря на одинаковое название, правила поступления в них различаются: в СВУ Минобороны основной набор проводится в пятый класс, тогда как училища МВД принимают в том числе выпускников восьмых классов.

Если уже определились с училищем, читайте, как поступить в Суворовское училище в 2026 году, какие нужны документы, экзамены и нормативы.

Сколько Суворовских училищ в России в 2026 году

В системе Министерства обороны работают 11 Суворовских военных училищ. В их число входят Екатеринбургское, Иркутское, Казанское, Московское, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское, Тверское, Тульское, Ульяновское и Уссурийское СВУ. Наличие этих училищ подтверждается в том числе документами Минобороны о наборе воспитанников.

Ещё пять Суворовских училищ находятся в ведении МВД России:

Астраханское;

Грозненское;

Елабужское;

Санкт-Петербургское;

Читинское.

Именно эти пять СВУ перечислены среди действующих федеральных казённых учреждений МВД в документе ведомства в редакции от 21 мая 2026 года.

Воспитанники Тульского суворовского военного училища в столовой. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Таким образом, если считать учреждения, официально имеющие специальное наименование «Суворовское военное училище», в двух крупнейших ведомственных системах на 2026 год работают 16 СВУ.

Список Суворовских училищ Министерства обороны России

Суворовские военные училища Минобороны России в 2026 году: полный список 11 действующих СВУ и города, в которых они расположены.

В 2026 году порядок набора в довузовские учреждения Минобороны регулируется приказом министра обороны №161, а численность набора устанавливается ведомством отдельно. Для большинства СВУ стандартная точка поступления — пятый класс после окончания четвёртого класса школы. Например, Санкт-Петербургское СВУ прямо указывает, что набор 2026 года проводится только в пятый класс.

Екатеринбургское Суворовское военное училище

Город: Екатеринбург.

Екатеринбургское СВУ — одно из старейших действующих Суворовских училищ России. Свою историю оно ведёт от Орловского Суворовского училища, созданного в 1943 году, а после переезда на Урал носило название Свердловского. Сегодня училище находится в ведении Министерства обороны.

Иркутское Суворовское военное училище

Город: Иркутск.

Это самое молодое из действующих СВУ Минобороны: училище открылось в 2023 году. При первом наборе туда приняли детей сразу в пятый, шестой и седьмой классы, однако дальнейшее плановое комплектование предусмотрено через набор в пятые классы. В 2026 году в училище уже обучаются воспитанники нескольких возрастных курсов.

Именно в Иркутское СВУ захотел поступить восьмиклассник из Бурятии Вячеслав Казекин, которому 10 августа 2026 года Владимир Путин пообещал помочь с поступлением.

Казанское Суворовское военное училище

Город: Казань.

Казанское СВУ работает с 1944 года и относится к системе довузовского образования Министерства обороны. В 2026 году набор в училище проводится только в пятый класс.

Выпускной воспитанников Казанского суворовского военного училища. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Московское Суворовское военное училище

Город: Москва.

Московское СВУ ведёт историю от Горьковского Суворовского училища, сформированного в 1944 году. Сейчас это одно из наиболее известных довузовских учебных заведений Минобороны. В 2026 году документы кандидатов принимались с 15 апреля по 1 июня.

Пермское Суворовское военное училище

Регион: Пермский край.

Пермское СВУ входит в действующую систему довузовских образовательных учреждений Министерства обороны. Училище было создано в 2010-х годах и стало одним из новых СВУ современной России.

Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Минобороны

Город: Санкт-Петербург.

Санкт-Петербургское СВУ ведёт историю с 1955 года. В 2026 году приём проводится только в пятый класс.

Не следует путать его с Санкт-Петербургским Суворовским училищем МВД: в городе работают два разных СВУ двух ведомств, и правила поступления в них различаются.

Северо-Кавказское Суворовское военное училище

Город: Владикавказ.

Современное Северо-Кавказское СВУ создано в 2000 году и находится во Владикавказе. В 2026 году училище продолжает набор кандидатов по правилам Минобороны. Девочки в СК СВУ не принимаются.

Тверское Суворовское военное училище

Город: Тверь.

Тверское СВУ — одно из старейших училищ страны. Оно было создано в 1943 году как Калининское Суворовское военное училище, а нынешнее название получило после возвращения городу названия Тверь. Сейчас училище относится к Министерству обороны.

Тульское Суворовское военное училище

Город: Тула.

Воспитанники Тульского суворовского военного училища на на репетиции оркестра. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Первое Тульское СВУ существовало с 1944 года, а современное училище было воссоздано в 2016 году. В 2026 году приём осуществляется в пятый класс; лица женского пола в училище не принимаются.

Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище

Город:Ульяновск.

Ульяновское СВУ было образовано в 1991 году и носит гвардейское наименование. Оно входит в действующую систему довузовского образования Министерства обороны.

Уссурийское Суворовское военное училище

Город: Уссурийск, Приморский край.

История Уссурийского СВУ начинается в 1943 году с Курского Суворовского училища. Позднее оно было передислоцировано на Дальний Восток. В 2026 году училище продолжает работу и выпускает воспитанников.

Список Суворовских училищ МВД России

Училища МВД заметно отличаются от СВУ Министерства обороны прежде всего возрастом поступающих. В Суворовское училище МВД с трёхлетним сроком обучения могут поступать несовершеннолетние кандидаты, окончившие восемь классов и отвечающие требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

В актуальный перечень МВД входят пять училищ.

Суворовские военные училища МВД России в 2026 году: список действующих учреждений и города, в которых они находятся.

Астраханское Суворовское военное училище МВД

Город: Астрахань.

Астраханское СВУ МВД создано в 2009 году. В 2026 году ведомство продолжает проводить отбор кандидатов в это училище. Для программы с трёхлетним сроком обучения принимаются юноши, окончившие восемь классов и не достигшие 17-летнего возраста на 31 декабря года поступления.

Грозненское Суворовское военное училище МВД

Город: Грозный.

Грозненское СВУ МВД носит имя Героя Российской Федерации А. А. Кадырова. Училище принимает юношей после восьмого класса, в том числе существует механизм прямого набора кандидатов из регионов России.

Елабужское Суворовское военное училище МВД

Город: Елабуга, Республика Татарстан.

Елабужское СВУ входит в действующий перечень образовательных учреждений МВД. Адрес училища — Большая Покровская улица, 25. Информация о приёме публиковалась и для кампании 2026 года.

Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МВД

Город: Санкт-Петербург.

Это второе Суворовское училище Санкт-Петербурга, но оно относится не к Министерству обороны, а к МВД.

Новогодний суворовский бал в Санкт-Петербурге. Фото © Александр Демьянчук/ТАСС

В приёмную кампанию 2026 года училище набирало юношей, заканчивающих восьмой класс. Обучение рассчитано на 9–11-е классы и ориентировано в том числе на дальнейшее поступление в вузы системы МВД России.

Читинское Суворовское военное училище МВД

Город: Чита, Забайкальский край.

Читинское СВУ создано в 2009 году и продолжает работу в 2026 году. Учредителем образовательного учреждения является МВД России.

Есть ли Суворовское училище в Санкт-Петербурге

Да, причём в Санкт-Петербурге сразу два Суворовских училища:

Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Министерства обороны; Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МВД России.

Это два самостоятельных образовательных учреждения.

СВУ Минобороны в 2026 году осуществляет основной набор в пятый класс, а СВУ МВД набирает юношей после восьмого класса.

Поэтому при поиске информации о поступлении в «Петербургское Суворовское» важно обязательно уточнять ведомство.

Есть ли Суворовское училище в Москве

Да. В Москве работает Московское Суворовское военное училище Министерства обороны России.

Не стоит путать его с Московским военно-музыкальным училищем имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и другими кадетскими образовательными учреждениями столицы: юридически это разные типы образовательных организаций.

Есть ли Суворовское училище в Иркутске

Да. Иркутское Суворовское военное училище Министерства обороны открылось 1 сентября 2023 года. Оно рассчитано на 420 воспитанников. При первом наборе были сформированы пятые, шестые и седьмые классы, но последующие плановые наборы проходят в пятый класс.

Поэтому обычным путём поступить в Иркутское СВУ после восьмого класса в рамках ежегодного набора нельзя.

Существует ли Новочеркасское Суворовское училище МВД

Нет, в актуальном списке Суворовских училищ МВД России на 2026 год Новочеркасского СВУ нет.

В Интернете всё ещё можно встретить списки, где среди Суворовских училищ МВД называют шесть учреждений и включают туда Новочеркасское училище. Это устаревшая информация.

Решение о ликвидации Новочеркасского Суворовского военного училища МВД было принято ещё в 2021 году, а последний выпуск состоялся в 2022-м. В действующем перечне федеральных казённых учреждений МВД в редакции от 21 мая 2026 года после пяти Суворовских училищ — Астраханского, Грозненского, Елабужского, Санкт-Петербургского и Читинского — уже указан Самарский кадетский корпус. Новочеркасского СВУ в перечне нет.

Чем Суворовское училище отличается от кадетского

Суворовское военное училище — это специальное наименование федеральной общеобразовательной организации. Поэтому называть любое учебное заведение с военной или кадетской подготовкой «Суворовским» неправильно.

Помимо СВУ, в России существуют:

президентские кадетские училища;

кадетские корпуса;

военные кадетские корпуса;

Нахимовское военно-морское училище;

военно-музыкальное училище;

ведомственные и региональные кадетские школы.

Например, Самарский кадетский корпус МВД России не является Суворовским военным училищем, хотя также входит в систему МВД. В официальном перечне ведомства он указан отдельной образовательной организацией.

Какое Суворовское училище выбрать

Главный критерий — не город и не известность училища, а будущая образовательная траектория ребёнка.

Тем, кто хочет поступать после четвёртого класса и рассматривает дальнейшее обучение в военном вузе, в первую очередь подходят Суворовские училища Министерства обороны.

Тем, кто решил связать дальнейшее образование со службой в органах внутренних дел позднее, уже в средней школе, стоит изучить Суворовские училища МВД: стандартная трёхлетняя программа рассчитана на поступающих после восьмого класса.

При этом окончание Суворовского училища само по себе не означает автоматического зачисления в военный вуз или вуз МВД.

Суворовские училища России: список по городам

Для быстрого поиска полный список выглядит так:

СВУ Министерства обороны:

Екатеринбург — Екатеринбургское СВУ;

Иркутск — Иркутское СВУ;

Казань — Казанское СВУ;

Москва — Московское СВУ;

Пермский край — Пермское СВУ;

Санкт-Петербург — Санкт-Петербургское СВУ;

Владикавказ — Северо-Кавказское СВУ;

Тверь — Тверское СВУ;

Тула — Тульское СВУ;

Ульяновск — Ульяновское гвардейское СВУ;

Уссурийск — Уссурийское СВУ.

СВУ Министерства внутренних дел:

Астрахань — Астраханское СВУ МВД;

Грозный — Грозненское СВУ МВД;

Елабуга — Елабужское СВУ МВД;

Санкт-Петербург — Санкт-Петербургское СВУ МВД;

Чита — Читинское СВУ МВД.

Частые вопросы

Сколько всего Суворовских училищ в России?

В системе Минобороны действуют 11 Суворовских военных училищ. Ещё пять действующих СВУ относятся к МВД России.

В каких городах есть Суворовские училища?

СВУ работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Владикавказе, Твери, Туле, Ульяновске, Уссурийске, Астрахани, Грозном, Елабуге и Чите, а Пермское СВУ находится в Пермском крае. В Санкт-Петербурге работают сразу два Суворовских училища разных ведомств.

Какое Суворовское училище самое новое?

Самое молодое из действующих Суворовских военных училищ Министерства обороны — Иркутское СВУ, открывшееся 1 сентября 2023 года.

В какое Суворовское училище можно поступить после 4-го класса?

После четвёртого класса можно поступать в Суворовские военные училища Министерства обороны, если конкретное СВУ объявило набор в пятый класс.

В какое Суворовское училище можно поступить после 8-го класса?

После восьмого класса стоит рассматривать прежде всего Суворовские училища МВД. Например, Санкт-Петербургское СВУ МВД в 2026 году проводило набор именно среди юношей, заканчивающих восьмой класс.

Можно ли выбрать Суворовское училище в другом регионе?

Сам факт проживания в другом регионе не означает, что ребёнок может подавать документы только в ближайшее СВУ Минобороны. Однако правила отбора, способ подачи документов и особенности набора необходимо проверять у конкретного ведомства и училища.