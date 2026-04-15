Подать документы в суворовские и кадетские училища теперь можно через Госуслуги

На портале «Госуслуги» запущен новый раздел для подачи документов в довузовские учреждения Минобороны России – суворовские, нахимовские и кадетские училища. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В преддверии приёмной кампании 2026 года на Едином портале государственных услуг запущен новый раздел, посвященный поступлению граждан в президентские и суворовские училища…», — говорится в сообщении.

Приём документов в суворовские, нахимовские и кадетские училища стартовал с 15 апреля. В разделе собрана информация о кадетских организациях, требованиях к поступающим и порядке подачи заявлений. Также доступны контакты приёмных комиссий и ответы на часто задаваемые вопросы. Как отметили в МО РФ, нововведение упростит взаимодействие родителей с системой и обеспечит доступ ко всей необходимой информации. Отдельно указаны основания для получения льгот при поступлении.

Ранее стало известно, что на Госуслугах появился «Навигатор подготовки к ЕГЭ» — теперь школьники могут готовиться к экзаменам онлайн. Сервис позволяет решать как отдельные номера, так и полноценные варианты. Такая возможность помогает систематизировать материал и уменьшить стресс перед итоговыми тестами.