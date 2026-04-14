Тренажёр для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

В России школьники смогут готовиться к ЕГЭ с помощью Госуслуг. На портале появился специальный сервис «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Сервис позволит выпускникам попробовать свои силы в выполнении как отдельных заданий, так и готовых вариантов экзамена. Это удобная возможность систематизировать знания и снизить уровень стресса перед итоговой сдачей тестов.

Сервис доступен бесплатно для всех пользователей. В настоящее время на портале уже размещены материалы по двум предметам: математика базового уровня и информатика. Планируется расширение охвата сервиса на все предметы, по которым сегодня проводится государственная итоговая аттестация. Предлагаются задания для подготовки к ЕГЭ, темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, видеоконсультации от разработчиков экзамена.

Над проектом работали эксперты из Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует качественную подготовку по проверенным материалам. Чтобы воспользоваться сервисом, попросите робота Max найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Доступны два режима: ознакомительный и тренировка ЕГЭ. При выборе второго результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на Госуслугах. Это позволит отслеживать свой прогресс.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что переход на новую модель высшего образования не затронет процедуру Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамен будет и дальше использоваться как инструмент проверки знаний выпускников российских школ для дальнейшего отбора на поступление в высшие учебные заведения.