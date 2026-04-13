Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 09:40

Новое правило: В России сдвинули сроки начала ЕГЭ

Cдача ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smolaw

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По словам руководителя ведомства, соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин. В этом году его впервые исполнили и в дальнейшем взяли за правило: старт ЕГЭ — только с первого дня лета.

Музаев уточнил, что нововведение позволит школам и выпускникам более чётко и спокойно планировать подготовку, а также проведение выпускных мероприятий. Таким образом, у одиннадцатиклассников появится больше времени на завершение учебного года и подготовку к итоговой аттестации без лишней спешки. Ранее экзамены могли начинаться в конце мая. Теперь этот срок официально сдвинут.

В России хотят вернуть общественно полезный труд в школы

Пару дней назад Минпросвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера в школах 27 июня. В ведомстве уточнили, что дата носит рекомендательный характер — регионы могут корректировать её с учётом местных условий, но при этом министерство рассчитывает, что руководства российских субъектов будут придерживаться единого подхода в этом вопросе.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar