Новое правило: В России сдвинули сроки начала ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По словам руководителя ведомства, соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин. В этом году его впервые исполнили и в дальнейшем взяли за правило: старт ЕГЭ — только с первого дня лета.

Музаев уточнил, что нововведение позволит школам и выпускникам более чётко и спокойно планировать подготовку, а также проведение выпускных мероприятий. Таким образом, у одиннадцатиклассников появится больше времени на завершение учебного года и подготовку к итоговой аттестации без лишней спешки. Ранее экзамены могли начинаться в конце мая. Теперь этот срок официально сдвинут.

Пару дней назад Минпросвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера в школах 27 июня. В ведомстве уточнили, что дата носит рекомендательный характер — регионы могут корректировать её с учётом местных условий, но при этом министерство рассчитывает, что руководства российских субъектов будут придерживаться единого подхода в этом вопросе.