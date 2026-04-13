В России хотят вернуть общественно-полезный труд в школы

В российских школах могут вернуть общественно-полезный труд как часть учебного процесса без отдельного согласования с родителями. Об этом сообщила член Общественной палаты Ольга Павлова.

Инициатива предполагает включение в повседневную жизнь учащихся различных обязанностей: дежурства, уборка классов после занятий, приведение в порядок рабочих мест и подготовка кабинетов к следующим урокам.

Также предлагается привлекать школьников к уходу за растениями и благоустройству территории — от уборки листвы до посадки деревьев и расчистки дорожек зимой.

По словам Павловой, подобный подход основан на принципах педагогики Антона Макаренко, где труд рассматривается как важный элемент воспитания ответственности и командной работы. Речь не идёт о принуждении, а о включении полезной деятельности в привычный образовательный процесс, уточнила собеседница ТАСС.

По мнению автора инициативы, такая практика поможет детям развивать практические навыки, чувство ответственности и умение работать в коллективе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения подготовило систему критериев для оценки поведения учащихся. В ведомстве отметили, что эти показатели могут учитываться при формировании итоговых результатов. В числе ключевых параметров — соблюдение школьной дисциплины, активность на занятиях и степень участия в жизни учебного заведения.