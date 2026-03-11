Музаев: Переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ

Переход на новую модель высшего образования не затронет процедуру Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. ЕГЭ будет и дальше использоваться как инструмент проверки знаний выпускников российских школ для дальнейшего отбора на поступление в высшие учебные заведения.

«Переход на новую систему высшего образования на саму процедуру проведения Единого государственного экзамена не повлияет», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о скором появлении возможности сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах». Также выпускникам разрешат дистанционно подавать апелляции и смотреть результаты. Соответствующая работа ведётся совместно с Рособрнадзором.