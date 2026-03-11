Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 05:49

Музаев: Переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ

Анзор Музаев. Обложка © Фонд «Росконгресс» / Виктория Ламзина

Анзор Музаев. Обложка © Фонд «Росконгресс» / Виктория Ламзина

Переход на новую модель высшего образования не затронет процедуру Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. ЕГЭ будет и дальше использоваться как инструмент проверки знаний выпускников российских школ для дальнейшего отбора на поступление в высшие учебные заведения.

«Переход на новую систему высшего образования на саму процедуру проведения Единого государственного экзамена не повлияет», — сказал собеседник РИА «Новости».

За слово «краш» в сочинении ЕГЭ снизят баллы — памятка выпускникам
За слово «краш» в сочинении ЕГЭ снизят баллы — памятка выпускникам

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о скором появлении возможности сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах». Также выпускникам разрешат дистанционно подавать апелляции и смотреть результаты. Соответствующая работа ведётся совместно с Рособрнадзором.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar