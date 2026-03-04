На «Госуслугах» можно будет пройти пробный ЕГЭ и подавать апелляции

На «Госуслугах» появятся новые сервисы для сдачи ЕГЭ — пробники, результаты и апелляции онлайн. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на «Госуслугах», — сказал Кравцов.

По его словам, с помощью этого сервиса ученики смогут решать «пробники», подавать заявление на сдачу ЕГЭ, отслеживать свои результаты и подавать апелляции, если это необходимо.

Ранее Life.ru сообщал, что почти половина учеников 7–9-х классов предпочитают поступать в колледжи, чтобы избежать сдачи ЕГЭ. Многие из них в будущем всё же планируют получать высшее образование, но хотят обойти стресс от экзамена. Среди других причин — желание быстрее начать зарабатывать, освоить практические навыки и не тратить лишние годы на учёбу.