Поступление по блату и платные курсы: Создатель ЕГЭ раскрыл, чем грозит отказ от госэкзамена

Отмена Единого государственного экзамена может вернуть Россию в эпоху «поступления по звонку» и платных подготовительных курсов. Об этом в интервью заявил министр образования РФ в 1998-2004 годах, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

По его словам, в дискуссии об отмене экзамена мало кто честно говорит о реальных последствиях для абитуриентов и их родителей.

«Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться. Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям – частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», – подчеркнул Филиппов.

Он также отметил, что при отказе от единого экзамена выпускникам придётся лично ехать в каждый вуз и сдавать вступительные испытания. При среднем конкурсе 1 к 5 четыре из пяти абитуриентов не поступят, а талантливые школьники из регионов могут просто не рискнуть ехать в ведущие университеты.

«Я считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы. Да и власть уже понимает все изложенные риски, их последствия», – заключил Филиппов в беседе с РИА «Новости».

В 2026 году исполнилось 25 лет с момента запуска системы ЕГЭ в России, но споры вокруг неё не утихают до сих пор.

Ранее Life.ru писал, что почти половина школьников 7-9-х классов выбирают колледжи, чтобы не сдавать ЕГЭ. Многие из них всё равно планируют позже поступать в вузы, но хотят обойти стресс от сдачи госэкзамена. Среди причин также – желание быстрее начать зарабатывать, получить практические навыки и не тратить лишние годы на учёбу.