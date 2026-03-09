За слово «краш» в сочинении ЕГЭ снизят баллы — памятка выпускникам

Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку считается нарушением норм литературной речи. Такое слово может быть квалифицировано как грубая речевая ошибка, предупредила доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Лариса Ухова.

По её словам, сленг относится к лексике ограниченного употребления и не соответствует требованиям официальных письменных работ.

«Нельзя забывать, что сленг — это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. Именно поэтому, например, в сочинении ЕГЭ такое слово будет квалифицировано как грубое речевое нарушение», — сказала Ухова ТАCC.

Она отметила, что подобные слова активно используются в разговорной речи подростков. Они помогают выражать эмоции и оценивать происходящее, однако подходят только для неформального общения.

В молодёжной среде встречаются и производные формы: «вкрашиться», «словить краш», «крашиха» или «крашуля». Но, по словам специалиста, такие выражения допустимы лишь в межличностной коммуникации.

В официальных текстах, включая экзаменационные работы, необходимо придерживаться норм литературного языка. Умение различать языковые регистры и использовать их в подходящей ситуации считается важным показателем речевой культуры выпускника

