Школьникам запретили использовать слово «кринж» на ЕГЭ

Выпускникам, которые собираются сдавать ЕГЭ по русскому языку, стоит забыть про слово «кринж» и его производные в сочинении — за них снизят баллы. Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. Герцена Наталия Козловская пояснила, что это жаргон, а в экзаменационных работах такая лексика недопустима.

«Ни само слово «кринж», ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка «жарг.», — сказала Козловская ТАСС.

Профессор добавила, что слово впервые зафиксировали в 2017 году, и с тех пор оно прочно вошло в молодёжный лексикон, дав множество производных вроде «кринжово» и «кринжовый». Лингвисты даже изучают его как любопытный пример удачного заимствования.

Ранее Life.ru писал, что почти половина школьников 7-9-х классов выбирают колледжи, чтобы не сдавать ЕГЭ. Часто за уходом после девятого класса стоит не нежелание учиться, а страх перед проверкой — многие планируют поступать в вузы позже, но хотят избежать стресса от экзаменов. Другие мотивы: быстрый старт карьеры, практика вместо теории и экономия времени.