На «Госуслугах» в годовщину полёта Гагарина появилась возможность слетать в космос

На «Госуслугах» появилась возможность слетать в космос — «Роскосмос» открыл на портале сервис по приёму заявок в отряд космонавтов. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, попытать удачу и податься в исследователи вселенских глубин можно до 30 июня 2026 года.

«Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов», — говорится в сообщении.

Среди требований: российское гражданство, возраст до 35 лет, вес 50-90 килограммов, рост 150-190 сантиметров, высшее образование, стаж работы по специальности не менее трёх лет и владение иностранными языками. Если кандидатура приглянётся, человеку предложат заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов. Далее — тренировки и ожидание полёта.

Ранее опрос показал, что каждый пятый российский студент готов попробовать отобраться в космонавты. А ещё треть рассмотрели бы такую возможность. По мнению респондентов, самое важное качество для такого специалиста — это психологическая устойчивость.