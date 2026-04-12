Сила в единстве: Первый космонавт из Красноярского края напомнил о главном уроке подвига Гагарина

Даже в сложные времена получится воплотить смелые идеи и мечты в жизнь, если объединиться. Об этом напомнил первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, поздравивший граждан с Днём космонавтики, рассказали Life.ru в Народном фронте. Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин произнёс легендарное «поехали» и отправился в свой исторический полёт, открыв исследователям внеземное пространство.

«Когда состоялся полёт Юрия Алексеевича, страна ещё не до конца оправилась от последствий большой, страшной войны... Благодаря самоотверженному труду учёных, инженеров, конструкторов и простых рабочих стало возможно то событие. И хотелось бы пожелать нам всем, чтобы этот пример предков вдохновлял нас на дальнейшие свершения», — сказал космонавт.

Песков призвал и дальше трудиться на благо страны и всего человечества. Он поблагодарил Народный фронт за поддержку, которую общероссийская организация оказывает всей стране в текущий период.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается сразу два светлых и важных праздника. Во-первых, Светлая Пасха — главный христианский праздник, день Воскресения Христова. Верующие радостно приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и делятся освящёнными куличами, яйцами и радостью после долгого Великого поста. Также сегодня День космонавтики — день, когда в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт человека в космос. Этот праздник символизирует гордость России за великие научные и технологические достижения. Два таких разных, но по-своему вдохновляющих события совпали в один день: одно напоминает о духовной высоте и вере, второе — о дерзновении человеческого разума и покорении неба.