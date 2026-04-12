«Пусть огонь веры попаляет все сомнения»: Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) обратился к верующим в честь праздника Воскресения Христова. Патриарх Кирилл призвал верующих наполнить свою жизнь светом и надеждой.
В своём поздравлении священнослужитель подчеркнул особую силу пасхального огня. Этот огонь, зажженный у Гроба Господня, способен уничтожить любые переживания и душевные сомнения.
По словам патриарха, ключевая весть о воскрешении Христа должна стать для людей прочным фундаментом бытия. Только на таком основании можно выстроить существование, полное искренней любви и истинной радости.
Глава церкви пожелал всем обрести настоящее благополучие и счастье. «С праздником, дорогие мои! С Воскресением Христовым!» — завершил он свою речь.
Напомним, ранее фонд Андрея Первозванного доставил в Москву из Иерусалиму частичку Благодатного огня. Её уже привезли в храм Христа Спасителя. Далее лампады с огнём будут распределены по приходам и святыням страны.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.