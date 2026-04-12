11 апреля, 21:12

«Пусть огонь веры попаляет все сомнения»: Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) обратился к верующим в честь праздника Воскресения Христова. Патриарх Кирилл призвал верующих наполнить свою жизнь светом и надеждой.

В своём поздравлении священнослужитель подчеркнул особую силу пасхального огня. Этот огонь, зажженный у Гроба Господня, способен уничтожить любые переживания и душевные сомнения.

По словам патриарха, ключевая весть о воскрешении Христа должна стать для людей прочным фундаментом бытия. Только на таком основании можно выстроить существование, полное искренней любви и истинной радости.

Глава церкви пожелал всем обрести настоящее благополучие и счастье. «С праздником, дорогие мои! С Воскресением Христовым!» — завершил он свою речь.

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Напомним, ранее фонд Андрея Первозванного доставил в Москву из Иерусалиму частичку Благодатного огня. Её уже привезли в храм Христа Спасителя. Далее лампады с огнём будут распределены по приходам и святыням страны.

Никита Никонов
