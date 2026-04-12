11 апреля, 21:02

Благодатный огонь привезли из Иерусалима в храм Христа Спасителя

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в храм Христа Спасителя в Москву.

Спецрейс российской делегации прибыл в аэропорт Внуково. Группу возглавлял руководитель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Рейс вылетел из международного аэропорта Тель-Авива примерно в 18:00 по московскому времени. Полёт занял около четырёх с половиной часов.

Святыню перевезли в Храм Христа Спасителя к Пасхальному богослужению. Его частицы также отправились в храмы других городов России. Лампады с огнём будут распределены по приходам и святыням страны.

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие произошло в Великую субботу, 11 апреля 2026 года. Чудо случилось в Кувуклии — часовне над ложем Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошёл в закрытую часовню. После молитвы там зажёгся Благодатный огонь. Затем патриарх передал его верующим. Церемония состоялась несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке.

Антон Голыбин
