Свет во тьме: Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме, даруя надежду всему православному миру

11 апреля 2026 года, в Великую субботу, в главном христианском святилище — храме Гроба Господня в Иерусалиме — произошло одно из самых почитаемых событий православного мира: сошёл Благодатный огонь.

По традиции, чудо произошло в Кувуклии — часовне над ложем Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошёл в закрытую часовню, где после молитвы зажёгся Благодатный огонь, который затем был передан верующим.

Несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке и ограничения, связанные с безопасностью, церемония состоялась. В этом году храм был закрыт для массового посещения паломников, и служба прошла в ограниченном формате.

Представители Фонда Андрея Первозванного получила часть Благодатного огня. Делегацию, прибывшую в Иерусалим специально для этого события, возглавили председатель попечительского совета Фонда Владимир Якунин и викарий Патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков). В её состав также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие видные общественные деятели России.

Паломники не смогут участвовать в торжестве, поскольку храм Гроба Господня закрыт для поклонения уже больше месяца, уточнил начальник миссии, архимандрит Вассиан (Змеев).