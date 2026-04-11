Почему верующие идут в разные храмы перед Пасхой: Что происходит в Великую субботу

Накануне Пасхи у православных есть особый обычай — приходить в храмы для поклонения плащанице, символизирующей Христа во гробе. О значении Великой субботы РИА «Новости» рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Этот день посвящён пребыванию Спасителя во гробе и его сошествию в ад, чтобы вывести души праведников.

По церковному календарю именно на эту дату приходится особое богослужение. Утром проходит литургия, перед которой читают 15 паремий — отрывков из Ветхого Завета, предсказывающих страдания, смерть и воскресение Мессии.

Во время подготовки к службе храм и духовенство меняют тёмные постные облачения на светлые. Это символизирует весть о грядущем Воскресении, которую, согласно Писанию, возвестил ангел. В ходе литургии впервые звучит евангельский текст о Воскресении Христа. При этом сам праздник ещё не наступает — главное пасхальное богослужение проходит ночью.

«Перед ночной службой есть добрая традиция посетить несколько храмов и поклониться там плащаницам, символизирующим Христа, лежащего во гробе — чтобы сохранить эту тишину и покой в душе до праздничного богослужения», — сказал он.

До начала службы верующие нередко посещают сразу несколько храмов. Там они поклоняются плащанице — изображению лежащего во гробе Спасителя, стараясь сохранить внутреннюю тишину и сосредоточенность. Великая суббота завершает Страстную неделю — самый строгий период поста. В это время Церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа, его распятие и смерть.

Священнослужители советуют в дни поста отказаться от продуктов животного происхождения, включая мясо, яйца и молоко. Самые жёсткие ограничения приходятся на Великую пятницу — тогда рекомендуется полностью воздержаться от пищи, хотя многие ограничиваются хлебом и водой.

Ранее сообщалось, что в Великую субботу в Россию доставят Благодатный огонь. Его по традиции привезёт делегация Фонда Андрея Первозванного. В этом году святыню отправят в Москву на самолёте «Валентина Терешкова», который находится в распоряжении госкорпорации «Роскосмос».