Великая суббота 2026: топ-5 важных дел, без которых ваша Пасха пройдёт зря

Вы думаете, что готовы к Пасхе? А вот и нет. Великая суббота — это самый загадочный день перед Светлым Христовым Воскресением 2026. Именно в эту дату большинство верующих совершают одни и те же ошибки: хватаются за веник в полдень, включают духовку вечером или бегут в храм с корзинкой как на пожар. Life.ru разобрался, чем на самом деле нужно заняться в Великую субботу 2026, чтобы соблюсти все традиции и провести Пасху в спокойствии. Записывайте!

Первое и самое забытое дело — заслуженный отдых

Великая суббота 2026: вы 100% забыли о самом главном. Как провести последний день перед Пасхой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gladskikh Tatiana

Главная ошибка Великой субботы 2026 — это лишняя суета. С раннего утра все заняты подготовкой: «А вдруг кулич невкусный! А яйца какие-то не такие! А творожная пасха ещё даже не куплена!», а дальше по накатанной… На что же нужно тратить время утром в Великую субботу? Конечно, проверить содержимое пасхальной корзины можно. Но не стоит слишком сильно переживать. Вся работа должна быть проделана до полудня, а после обеда только духовные дела и тихая радость ожидания. Потому что Великая суббота — это день, когда даже Господь пребывает во гробе и мир замирает в благоговении.

Второе важное дело в Великую субботу 2026

Что нужно делать в Великую субботу 2026? 5 важных дел для удачной Пасхи в 2026 году. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Чему ещё необходимо уделить время в последний день перед Пасхой 2026? Уборке! Но тут есть очень тонкий нюанс, о котором забывают даже опытные прихожане. Работать в Великую субботу можно, но не всякую работу. Категорически нельзя в этот день стирать, гладить бельё, стучать молотком, сверлить, пилить и, конечно, пылесосить. А ещё есть древнее народное поверье: подметать пол в Великую субботу — выметать из дома благодать и удачу на весь следующий год. Поэтому веник и пылесос оставьте в покое.

Что же тогда нужно сделать? Возьмите мягкую влажную тряпку и без лишнего шума протрите пыль с открытых поверхностей. Расставьте чистые полотенца в ванной и на кухне. Зажгите лампадку перед иконами. Проверьте, чтобы в доме не осталось мусора со вчерашнего дня. Вся генеральная уборка должна была закончиться ещё в Чистый четверг или хотя бы в пятницу до захода солнца. Великая суббота — это день тишины и покоя.

Как правильно ходить в храм в Великую субботу 11 апреля

Как и когда освятить яйца в 2026 году? Что нужно делать в Великую субботу? Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Каждую Великую субботу в храмах происходит одно и то же: за час до начала освящения куличей прибегают запыхавшиеся люди с огромными корзинами, проталкиваются вперёд всех, суют батюшке под нос пять куличей и три бутылки кагора, а через пять минут уже бегут к выходу. И священники только вздыхают. Потому что освящение пасхальной снеди — это не колдовской сеанс, не магический ритуал по защите еды от порчи. Это благословение Божие на вашу трапезу.

Как же сделать всё по канонам? Освящение куличей, яиц и пасхи в Великую субботу начинается после утренней литургии, примерно в районе одиннадцати-двенадцати часов дня, и продолжается до самого вечера, а иногда и до полуночи. У вас есть куча времени. Не торопитесь. Придите в храм заранее, поставьте свечку у Плащаницы — она в центре храма, украшенная цветами. Постойте хотя бы десять минут, помолитесь тихо про себя. Подумайте о том, что завтра Пасха. И только после этого подойдите к священнику с корзинкой.

Четвёртое дело — что и как простить

Традиции Великой субботы 2026: какие важные правила следует соблюдать перед Пасхой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В народной традиции есть удивительное поверье: в Великую субботу даже в аду перестают мучить грешников. Это, конечно, не догмат, но очень красивая и глубокая мысль. Если даже ад в этот день даёт передышку, то что уж говорить о нас, обычных людях с нашими мелкими обидами и застарелыми ссорами. Что нужно сделать обязательно? В тишине Великой субботы 2026 постарайтесь вспомнить всех, с кем вы в ссоре: коллег, родственников, приятелей. Вам нужно сделать очень трудное дело — простить. Хотя бы мысленно, перед иконой попросить прощения у Бога и у этого человека. А самое главное, постарайтесь простить себя.

Великая суббота 11 апреля: почему так важно побыть наедине с собой

5 правил на Великую субботу 2026: что нужно успеть сделать до Пасхи 12 апреля 2026 года? Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Что обязательно нужно сделать в Великую субботу 2026? Постарайтесь найти хотя бы час свободного времени, чтобы остаться наедине с собой. Отложите телефон, выключите телевизор и просто вспомните о том, что завтра Пасха. Нелишним будет и тихонько почитать Евангелие от Матфея, двадцать седьмую главу, про то, как Иосиф из Аримафеи попросил тело Иисуса и положил Его во гробе новом. Постарайтесь ощутить радость и спокойствие.

Советы от Life.ru для тех, кто ничего не успевает

Что делать в Великую субботу 2026? 5 важных дел перед Пасхой, о которых все забывают! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir V. Georgievskiy

Выдохните, ничего не успевать — это нормально. Пасха — это не экзамен, а светлый праздник. Вам не нужно быть идеальными, всё, что от вас необходимо, — искренность. Если не успеваете подготовиться, попробуйте делегировать задачи: например, не готовьте кулич, а купите его. Не успели покрасить яйца? Нестрашно. Кто вам запрещает освятить белые? Пасхальная атрибутика, конечно, важна, но самое главное то, как вы себя чувствуете и в каком настроении встречаете светлый праздник Пасхи 2026. Life.ru желает вам тихой Великой субботы и по-настоящему радостного Христова Воскресения!